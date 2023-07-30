Lunaparkta korkutan anlar: Tren arızalandı, 30 metrede asılı kaldılar
İngiltere'nin doğusunda ye alan Essex'te bir lunaparkta, hız treni arızalandı. Arızlanan tren 30 metre yükseklikte asılı şekilde kaldı. Yürekleri ağıza getiren arıza 40 dakikalık bir çalışmayla düzeltildi.
İngiltere'nin doğusunda ye alan Essex'te bir lunaparkta, hız treni arızalandı. Ziyaretçiler, neredeyse 90 derecelik açıyla 30 metre yükseklikte asılı kaldı. Adventure Island adlı eğlence parkındaki arıza, 40 dakikalık bir çalışmanın ardından düzeltildi.
Lunapark yetkililerinin açıklamasında, "Tüm yolcular sağ salim yere indirildi ve 40 dakika içinde ailelerine kavuştu" ifadelerine yer verildi. Lunaparkı işleten Stockvale Group şirketinin yöneticisi Marc Miller, "Eğitimli ekibimiz, Essex İtfaiye Teşkilatı'nın da onayladığı kurtarma planını devreye sokarak durumu kontrol altına aldı" dedi.