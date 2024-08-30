M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın Mimarsinan İstasyonu açıldı

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın Mimarsinan İstasyonu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmete açıldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yönetimi, önceki idare tarafından durdurulan diğer metro hatlarında olduğu gibi, Ataköy-İkitelli metro hattında da çalışmaları yeniden başlatarak 29 Mayıs 2021’de hattın Bahariye ve Masko İstasyonları’nı, 18 Mart 2024 Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıldönümünde ise Bahariye-Ataköy kısmını hizmete açtı.

Kirazlı-halkalı metrosu ile entegrasyonu sağlayacak

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın işletmeye alınan Mimarsinan İstasyonunun yapım işleri de tamamlanarak 30 Ağustos itibarıyla yolculu işletmeye hazır hale getirildi. Bu istasyon, yapımı tekrardan başlatılacak olan Kirazlı-Halkalı Metrosu ile entegrasyonu sağlayacak.

5 ilçeyi birbirine bağlayacak

2021’de yolcu taşımaya başlayan hattın 2 istasyonlu İkitelli-Bahariye kısmı ve 18 Mart 2024 itibarıyla açılan 8 istasyonlu Bahariye-Ataköy arası ile toplam 10 istasyonla hizmet veren Ataköy-İkitelli Metrosu, Mimarsinan İstasyonu’nun açılması ile birlikte 11 istasyona ulaştı. Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinden geçerek 5 ilçeyi birbirine bağlayan 13,39 kilometrelik hat, sadece 19,5 dakikada ilk istasyondan son istasyona ulaşıyor.