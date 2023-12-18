Macaristan ile ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Budapeşte'de bulunmanın bahtiyarlığını yaşadığını, bugün aynı zamanda diplomatik ilişkilerin de tesis edildiği Türkiye-Macaristan dostluk anlaşmasının imzalanmasının 100'üncü yıl dönümü olduğunu belirtti.

Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıkları güç aldıkları Macaristan'la dostane ilişkilerinin esasen bir asrın çok daha ötesine uzandığını kaydeden Erdoğan, bu yıl karşılıklı gerçekleştirilen çok sayıda üst düzey ziyaretle kapsamlı işbirliğiyle dostluğu pekiştirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak'ın mart ayında ülkeye resmi ziyarette bulunduğunu, Başbakan Orban'ı ise haziran ayında Ankara'da misafir ettiğini söyledi.

Orban'ı aynı zamanda mart ayında Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında da ağırladıklarını belirten Erdoğan, "Bu vesileyle Macaristan'ın gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatına katkılarından duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Ben de Macaristan Devleti'nin kuruluş günü kutlamaları ve Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne iştirak etmek üzere ağustos ayında Budapeşte'yi ziyaret ettim." diye konuştu.

"Ticaret hacmini 6 milyar dolarlık hedefe ulaştırmakta kararlıyız"

Erdoğan, üst düzey temas ve istişarelerin ikili münasebetlere olumlu yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı, 6 milyar dolarlık müşterek hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Bu çerçevede mevcut karma ekonomik komisyon mekanizmasına ilaveten ekonomi ve ticaret ortak komitesini tesis ettik. Ortak komitenin ilk toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Karşılıklı yatırımları teşvik ediyor, firmalarımızın gerek Macaristan'da, gerek Türkiye'de, gerekse üçüncü ülkelerde işbirliğini destekliyoruz. Halihazırda verimli bir işbirliğine sahip olduğumuz savunma sanayii ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz."

Orban ile başkanlık ettikleri Konsey Toplantısı'nda ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için ilave adımlar ele aldıklarını söyledi.

"Türk ve Macar halkları birbirlerine daha da yakınlaşacaktır"

Erdoğan, ziyaret vesilesiyle imzaladıkları anlaşmaların, münasebetlerin sağlamlaşmasına yardımcı olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orban ile önce akdettiğimiz ortak siyasi bildiriyle stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık. Bu aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonumuzun da bir göstergesidir. 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış törenini bu akşam Cumhurbaşkanı Sayın Novak'ın da katılımıyla Sayın Başbakan ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bir yıl boyunca sürecek etkinlikler Türk ve Macar halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıracaktır."

Erdoğan, ikili görüşmelerde Türkiye, Avrupa Birliği ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan, 2024 yılının ikinci yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan'ın, Türkiye'nin birliğe tam üyeliğine desteğini güçlü bir şekilde tekrar vurgulamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Macaristan'a dönem başkanlığında şimdiden başarılar diliyorum. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın, şiddetin çözüm olmadığı noktasında Macar dostlarımızla hemfikiriz." dedi.

"Gazze'de ise İsrail vahşetinin sona ermesi için çalışıyoruz"

Ukrayna'da diplomatik çözüm odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini en başından bu yana seslendirdiklerini, Türkiye olarak, taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazır olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gazze'de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. Son gelişmelerle birlikte, 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin Devleti'nin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük. Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. Bu bağlamda, dostumuz Macaristan'ın da gereken katkıyı sağlamaktan geri durmayacağına gönülden inanıyorum."

Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere tüm Macar dostlara samimi misafirperverlikleri için teşekkür ederek, istişarelerin ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.