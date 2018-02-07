Maçka Parkı'nın bir bölümü kapatıldı, ağaçlar taşınıyor
Maçka Demokrasi Parkı’nın bir bölümü, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi kapsamında kapatıldı. Kapatılan alandaki 199 ağaç başka bölgelere taşınacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi kapsamında Maçka Demokrasi Parkı’nın Beşiktaş Vodafone Park'a bakan kısmı sabah saatlerinde kapatılmaya başlandı. Kapatılan alandaki ağaçlar tek tek sayılarak kırmızı boyalarla işaretlendi.
Dolmabahçe-Levazım- Baltalimanı-Ayazağa tünel projesi kapsamında Maçka Parkı'nın bir bölümü daha önce alüminyum plakalarla kapatılmıştı.
199 ağaç taşınacak
Proje kapsamında çalışma alanı içerisinde toplam 199 ağaçtan 85 adeti Sarıyer’deki Mehmet Akif Ersoy Parkı’na, park dışında kalan 114 ağaç da farklı bölgelere nakledilecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgede tekrar ağaçlandırma yapılacak.
Güzergah değişiklikleri yapıldı
Çalışmalar sırasında Bayıldım Caddesi, Kadırgalar Caddesi girişinden Swissotel’e kadar olan bölüm trafiğe kapatılacak. Kadırgalar Caddesi istikametinden Maçka ve Nişantaşı bölgesine gidecek araçlar Harbiye istikametine devam edip bölgeye Mim Kemal Öke Caddesi üzerinden ulaşılacak.
Süleyman Seba Caddesi üzerinden Taksim Kabataş ve Karaköy istikametine gidecek araçlar, Bayıldım Caddesi’ne açık olan kısmı kullanarak Prof. Dr. Allaeddin Yavaşça ve Vişneli Tekke Sokaklarını kullanarak Dolmabahçe ve Kadırgalar Caddeleri üzerinden istediklere bölgeye ulaşacak.
Kaynak: DHA