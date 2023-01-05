Mahkeme, Validebağ Korusu'na millet bahçesi projesini iptal etti

Mahkeme, 30 Kasım 2022 tarihinde imar planları ve millet bahçesi projesi için görülen iki ayrı davanın ardından kararını açıkladı.

Kararda, koru için çıkartılan koruma amaçlı imar planlarının açık bir şekilde korunması gereken alanın tahribatına neden olacağının anlaşıldığı belirtilerek, "Dava konusu planlarda şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." denildi.

Mahkeme, millet bahçesi peyzaj projesi hakkındaki kararında, projenin uygulanması durumunda Validebağ Korusu'nun "orman", "doğal nitelikli yeşil alan" ve "koruma alanı" vasıflarını yani ekolojik zenginliğini kaybederek "millet bahçesi", "park" kategorisine indirgeneceğini vurguladı.

Bu nedenlerle mahkeme, dava konusu olan imar planları ve millet bahçesi peyzaj projesini oy birliğiyle iptal etti.