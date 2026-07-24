Malatya depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama: Eğer bu fay tetiklenseydi...
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 23 Temmuz'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sarsıntının levha içi bir fay olan Malatya Fayı yakınında gerçekleştiğini vurgulayan Görür, söz konusu fayın tetiklenmesi halinde oluşabilecek senaryoyu açıkladı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 23 Temmuz'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.26'da kaydedilen depremin yerin 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından sarsıntının meydana geldiği bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sarsıntının levha içi bir fay olan Malatya Fayı yakınında gerçekleştiğine dikkat çeken Görür, depremin 5,8 kilometre derinlikte ve sığ olduğunu belirtti.
Görür, Malatya Fayı'nın tetiklenmesi durumunda büyüklüğü 7'yi aşan bir deprem meydana gelebileceğini ifade etti.
1 gün önce Dumuklu,Akçadağ (Malatya)’da 4,1 deprm oldu. Deprem 5,8 km derinde ve sığ. Levha içi bir fay olan Malatya Fayı yakınında. Eğer bu fay tetiklenseydi 7’nin üzerinde deprem gelirdi. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/Bwvcgqlek4— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 24, 2026