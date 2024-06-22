Malatya Doğanşehir'deki son depremin ardından Prof. Naci Görür'den 'Dikkatli olun' mesajı

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bugün akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Malatya'da artçı sarsıntıların uzun süre devam edebileceği açıklanmıştı.

Naci Görür uyarmıştı

Prof. Dr. Naci Görür, yine Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3 Nisan'da 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye dikkat çekmişti.

Görür, "Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır" demişti.

Bir kez daha dikkat çekti

Prof. Dr. Naci Görür, bugünkü depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bu deprem konum itibariyle Doğansehir-Malatya arasında uzanan fay veya Malatya Fay Zonu'nda" diye yazdı.

Görür, "Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek" ifadesini kullandı.