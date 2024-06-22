Malatya Doğanşehir'deki son depremin ardından Prof. Naci Görür'den 'Dikkatli olun' mesajı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Malatya bu akşam bir kez daha sallandı. Deprem 4 büyüklüğünde kayda geçerken, büyük deprem sonrası sarsıntılar bölge halkını tedirgin ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası son dakika açıklamasında bölgede dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bugün akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Malatya'da artçı sarsıntıların uzun süre devam edebileceği açıklanmıştı.
Naci Görür uyarmıştı
Prof. Dr. Naci Görür, yine Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3 Nisan'da 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye dikkat çekmişti.
Görür, "Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır" demişti.
Bir kez daha dikkat çekti
Prof. Dr. Naci Görür, bugünkü depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bu deprem konum itibariyle Doğansehir-Malatya arasında uzanan fay veya Malatya Fay Zonu'nda" diye yazdı.
Görür, "Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek" ifadesini kullandı.
Malatya Dogasehir’de AFAD’gore 4,0 deprem oldu. Bu deprem konum itibarlyle Dogansehir-Malatya arasinda uzanan fay veya Malatya Fay Zonunda. Her durumda enerji transferine ugramis bolgede. Dikkatli olmak gerek, sevgiyle pic.twitter.com/AONMrY00ap— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 22, 2024