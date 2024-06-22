  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Malatya Doğanşehir'deki son depremin ardından Prof. Naci Görür'den 'Dikkatli olun' mesajı
Takip Et

Malatya Doğanşehir'deki son depremin ardından Prof. Naci Görür'den 'Dikkatli olun' mesajı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Malatya bu akşam bir kez daha sallandı. Deprem 4 büyüklüğünde kayda geçerken, büyük deprem sonrası sarsıntılar bölge halkını tedirgin ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası son dakika açıklamasında bölgede dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bugün akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Malatya'da artçı sarsıntıların uzun süre devam edebileceği açıklanmıştı.

Naci Görür uyarmıştı

Prof. Dr. Naci Görür, yine Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3 Nisan'da 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye dikkat çekmişti.

Malatya'da 4.7'lik deprem... Prof. Dr. Naci Görür fay hattını işaret edip uyardı: Dikkatli olunmalıMalatya'da 4.7'lik deprem... Prof. Dr. Naci Görür fay hattını işaret edip uyardı: Dikkatli olunmalıGündem

Görür, "Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır" demişti.

Bir kez daha dikkat çekti

Prof. Dr. Naci Görür, bugünkü depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bu deprem konum itibariyle Doğansehir-Malatya arasında uzanan fay veya Malatya Fay Zonu'nda" diye yazdı. 

Görür, "Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA... Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)SON DAKİKA... Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)Gündem