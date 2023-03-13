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Malatya Pütürge'de art arda 4,7 ve 4,5 büyüklüğünde depremler

AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4,7 büyüklüğünde, 05:13'te de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da peş peşe şiddetli depremler meydana geldi.

6 Şubat'tan bu yana artçıların sürdüğü kentin Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4,7 büyüklüğünde, 05:13'te de 4,5 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremler 10 ve 8 kilometre derinliklerde gerçekleşti.