Malatya'da 3,7 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya Pütürge merkezli bir deprem gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre saat 08.32 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 13.3 kilometre olarak ölçüldü. AFAD tarafından açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 3.7 olarak belirlendi.

Deprem çevre illerden de hafif şekilde hissedildi.