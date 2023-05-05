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Malatya'da 4 katlı bina çöktü! 1 ölü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden çöktü. Enkaz altında kalan bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Haber Merkezi
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Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesinde bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın enkazında kalan bir kişinin cesedine ulaşıldı.