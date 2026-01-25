Google Haberler

Malatya'da bir nişan merasimine katılan 46 kişi zehirlendi

Malatya'da bir nişan merasimine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.

Malatya'da bir nişan merasimine katılan 46 kişi zehirlendi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen nişan merasimine katılan davetliler rahatsızlandı.

Hastanelere başvuran 46 kişiye karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar