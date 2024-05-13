Malatya'da horoz dövüştürenlere para cezası verildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Büyük Hüseyin Bey Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin çatı katında horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 9 kişiye 57 bin 825 lira idari para cezası uyguladı.

Operasyonda, kumar parası 2 bin lira ile 2 horoza da geçici olarak el konuldu. Söz konusu adreste kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan A.S.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.