“Mali disiplini sağlayıp tasarruf ederek yol kat ettik”

Başkan Zeydan Karalar, Sheraton Otel'de düzenlediği basın toplantısında, seçildiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karalar, Adana'nın, geliriyle, 30 büyükşehir belediyesi içinde 22’nci sırada yer aldığını, gelirin artmasını bir ölçüde çözdüklerini, ancak merkezi idareye kalan işler olduğunu dile getirdi.

Şehrin güzelleşmesinin yanında daha rahat iş yapılabilir konuma getirilmesi için çaba gösterdiklerini anımsatan Karalar, kısıtlı bütçeyle; altgeçitler yaptıklarını, kamyon ve iş makinesi satın alarak, altyapı projelerine milyarlarca lira harcadıklarını bildirdi.

Adana’nın hakkı korunamayan bir il olduğunu ifade eden Karalar, “Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 30 büyükşehir içinde gelirinin 22’nci sırada olması bunu ispat ediyor. Adana'nın gelirinin artırılması gerekiyor. Bunun gerçekleştirilmesi yurttaşa daha çok hizmet yapma anlamına geliyor” dedi.

“Vergi gelirlerini artırmak için işadamlarıyla görüştüm”

Belediye gelirlerinin artırılması için 100' e yakın iş insanlarıyla görüşerek vergilerinin bir bölümünü Adana’ya yatırmalarını sağladıklarını aktaran Karalar, bu sayede geliri ayda 50-60 milyon lira artırdıklarını bildirdi.

Katı atığın işlenmesinde ton başına ödenen 4.45 doları görüşmeler neticesinde aşağı çekerek aylık 7 milyon lira daha az ödeme yaptıklarını bildirdi. Karalar, araç ve makine parkı için kendi iş makinelerini satın aldıklarını, bu sayede aylık 12-15 milyon lira daha az ödeme yaptıklarını kaydetti.

Adana Metrosu’nun ikinci etabını kente kazandırmak istediklerini anlatan Karalar, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi notları yüksek olmasına rağmen kredi onayı vermediğini iddia etti.

Kabasakal'dan Adana Şehir Hastanesi'ne hafif raylı sistemi bağlamak gerektiğini söyleyen Karalar, “Önümüzdeki dönemde trafiği rahatlatmak için ring hattı yapılmalı. Ceyhan'a ve Karataş'a yapılacak yatırımlarla Adana 5-10 yıla yeni bir Adana olacak. Bir hız ve ivme var. Sanayi ve turizm önceliğimiz, ancak merkezde sorunları çözmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Turizm Eylem Planı hazırlıyoruz”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avrupa kentlerine yönelik yapılan bir araştırmada, Adana'nın emeklilerin yaşayabileceği 799 kent arasında en iyi 6'ncı il olduğunu bildirdi. Bunun önemli bir parametre olduğunu belirten Karalar, Adana'yı insanların artık olumsuz yönleriyle tanımadıklarını, artık daha çok olumlu yönleri açığa çıkan bir Adana olduğunu ifade etti. Adana'nın turizm kenti olmasına yönelik Turizm Eylem Planı yaptıklarını anımsatan Karalar, Ulaşım Master Planı'nın yakında biteceğini, çarpık kentleşme sorunu olan şehir için İmar Eylem Planı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Karalar, ayrıca Adana'nın yeşil alanlarını artırmak için Yeşil Eylem Planı hazırladıklarını da duyurdu. Karalar, yağmurun ardından bazı cadde ve bulvarlarda oluşan su birikintilerini önlemek amacıyla altyapı çalışmalarına da 300 milyon lira harcadıklarını vurguladı.