Maltepe, Su Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Genel klasmanda erkeklerde Samet Alkan, 17.12'lik derecesiyle birinciliği elde ederken, kadınlarda ise Nida Eliz Üstündağ 18.57 ile en iyi zamana imza attı.

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Su ve denizle ilgili olduğu için son üç yıldır adaların etrafında konumlandırmaya başladık. Çünkü İstanbul'da deniz dediğimiz vakit, su sporları dediğimizde akla ilk gelen yer adalar. Yarın orada da bir yüzme etabımız olacak. Bizim yıl içinde heyecanla hazırlandığımız bir organizasyon" dedi.

Organizasyonlarda kapsayıcılık çok önemli

Katılımla ilgili görüşlerini paylaşan Onur, "Denizde belli sayıda yüzücü için bot olması gerekiyor. Bu sayıları sınırlayan konulardan bir tanesi. Maratonda 50 bin kişiye kadar çıkıyoruz. Bugün burada 450 kişiyiz. Çünkü sayı arttıkça daha fazla tekne olması gerekiyor. Bu da yüzücü keyfini etkileyebiliyor. İyi bir sayı yüzme yarışı için. İstanbul gibi bir şehirde her hafta sonu 4-5 farklı yarış olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu ve engelli sporcuların yarışmaya katılmasıyla ilgili görşlerini paylaştı:

"Biraz daha rahat, keyifli başlaması için son startı onlar için verdik. Yarışların beraber olması önemli. Engelliler için ayrı, engelli olmayanlar için ayrı bir yarış yapalım diye düşünmüyoruz. Kapsayıcılık önemli. O yüzden tüm yarışlarımıza engelli katılımının artması için de elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.