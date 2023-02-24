Malzemeciler bölgenin yeniden inşasına hazır

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Tedarik noktasında sektörlerdeki kapasiteler hakkında bilgi alan Kurum, inşaat malzemesi fiyatlarının artmaması konusunda da uyarıda bulundu. Toplantıya çağrılan İMSAD, AGÜB, AYSAD, PÜKAD, İZODER, TUKDER gibi inşaat malzeme sektörünün temsilcileri sektörlerinin kapasitelerini değerlendirdi.

Hazır beton, çimento, demir çelik, izolasyon malzemeleri gibi alanlarda mevcut kapasite talebi karşılarken, bölgede hasar alan agrega tesislerinin acil onarılmasıyla bu alandaki ihtiyaca da cevap verilebilecek. Sektör temsilcileri, çok zorda kalmadıkça fiyat artırılmayacağını hatta bölgeye özel indirim yapılabileceğini söylüyor.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “İlk etapta 200 bin konutun inşa sürecinde ihtiyaç duyulan malzemeyi ve fazlasını Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi olarak kapasite ve nitelik açısından karşılayabilecek potansiyele sahibiz. Sektörümüz potansiyeli, üretim kapasitesi, ürün niteliği ve maliyet yapısı ile deprem yaralarını saracak imkânlara sahip. İhtiyacımız koordinasyonumuzu artırmak" dedi. Küçükoğlu, “Önümüzdeki süreçte enerji, hammadde, döviz kurları ve işçilikte olağanüstü bir değişim olmadığı sürece malzemelerde fiyat artışı ihtiyacı olmayacağını öngörmekteyiz” diye konuştu.

Hazır betonda sıkıntı yok

Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, toplantıda kapasiteler ve fiyat istikrarının konuşulduğunu belirterek, ilk etapta bölgede hasar alan agrega tesisleri nedeniyle agregada sorun olabileceğine işaret etti. Işık, “İl etapta 270 bin, ikinci etapta 250 bin konut yapılacak. Bunların dışında altyapı çalışmaları var. Yine devam eden kamu işleri olacak. Çimento noktasında sıkıntı yok, bölgede 10 tane çimento tesisi var. Beton noktasında bizim orada 51 tane üyemiz var. Toplamda 112 tane tesis var. Bu tesislerden bazıları zarar gördü yıkılmış. Ama çok kısa zamanda bunlar onarılacak. Mevcuttaki birinci el konut üretimine 600 bin ek konut üretimi gelecek. Kapasiteleri gözden geçirmemiz gerekecek.

İlk yıldaki 270 bin konut için yaklaşık 20 milyon metreküp, ikinci yıldaki 250 bin konut için 17.5 metreküp toplamda 37.5 milyon metreküp beton ihtiyacı olacak. Hem oradaki tesisler hem de kurulacak tesisler bu ihtiyaca cevap verebilecek” diye konuştu. Işık, fiyat konusunda ise “Maliyetin yüzde 60’ı çimento orda artmazsa, işçilik, akaryakıt artmazsa fiyatı neden artıralım?” yorumunu yaptı.

İzolasyonda kapasite kullanım oranı artacak

İzolasyon malzemeleri alanında üretim kapasitesinin talebi karşılamaya yeteceğini söyleyen İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, “Isı yalıtımda 50 milyon metre küpe yakın bir üretim kapasitemiz var. Ama üretim 20 milyon metreküp. Atıl duran kapasiteler harekete geçecek.

Ama bunun için bir miktar zaman gerekecek. Su yalıtımında 350 milyon metrekare kapasite, üretim 125 milyon metrekare. Kapasite kullanımı yüzde 40’larda. Üyelerimizle konuştuk tedarik noktasında sıkıntı olmayacak, kapasite kullanım oranları (KKO) artırılacak. Eruslu, sektörde üretimin ilk etapta yüzde 15-20 artacağını öngördü. Fiyat konusunda da hassas olduklarına işaret eden Eruslu, çok olağandışı bir durum olmadıkça fiyat artırmayacaklarını söyledi.