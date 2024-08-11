Manisa ve Elazığ'da yangın: Alevlerle mücadele devam ediyor
Manisa'nın Salihli ve Elazığ'ın Keban ilçelerindeki yangınlara müdahale sürüyor. Manisa ve Elazığ'dan yangın haberleri geldi. Manisa’da saatlerdir devam eden orman yangınına müdahaleye gece görüşlü 2 helikopter de katıldı. Elazığ’ın Keban ilçesinde ise yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dağlık arazi sebebiyle söndürme çalışmaları güçlükle sürüyor.
Manisa'nın Salihli ilçesi Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 10 helikopter, 39 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havanın kararmasıyla söndürme çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter de dahil edildi.
Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle alevler hızla yayıldı.
Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Elazığ'da dağlık ve otluk arazide yangın
Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dağlık ve otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Dağlık arazide araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler, yangın söndürme çalışmasını güçlükle yapıyor.