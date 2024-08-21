Manisa'da eşini sokak ortasında döven erkek tutuklandı
Manisa'da eşini sokak ortasında öldüresiye döven erkek polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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Olay Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi.
Yılmaz A. isimli erkek, sokak ortasında eşi S.N.A.'yı tekme ve yumruklarla dövdü. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yılmaz A'yı gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.