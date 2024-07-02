Manisa'da toplu taşımaya yüzde 40 zam

Manisa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Zammın ardından 155 Nolu Şehiriçi Denetimli özel halk otobüslerinde ücretler Manisa Kart ile 20 TL'ye çıkarken, indirimli öğrenci 13,25 TL, kartsız tam ise 25 TL oldu. Daha önceki fiyat kartlı indirimli tam 14.50 TL, öğrenci kartlı 9,50 TL, kartsız tam 18 TL’ydi.

141 Nolu Kampüs Karayolcu Taşıma Kooperatifine bağlı otobüslerde ise tam kart 23,70 TL olurken, öğrenci 14,30 TL, kartsız tam ise 30 TL oldu.

Taksimetreli taksi tarifesi de şu şekilde belirlendi: Taksi açılışı 15 TL’den 23 TL’ye yükseldi. Kilometre 28 TL olurken, 1 saatlik ücret ise 210 TL oldu. İndi bindi ücretinin ise 100 TL olduğu bildirildi.