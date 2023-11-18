Manisa'ya mevsimin ilk karı yağdı

Gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü.

İlçeye bağlı 1100 rakımlı Bardakçı Mahallesi'nde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olurken, evler ve sokaklar beyaza büründü.

Diğer yandan 1470 rakımlı Akçakertik, hışır mevkisi, büyük yayla ve Demirci Dağı'nda da kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Yetkililer, kar yağışı ve tipinin yarın da yüksek kesimlerde etkili olacağını belirtirken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.