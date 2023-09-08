Mansur Yavaş: Her halükarda iddialıyız

Yerel seçimlerde ittifak kurulmasa da iddialı oldukların söyleyen Mansur Yavaş, adaylığının bugün yarın açıklanmasını beklediğini söyledi. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Yavaş, "İttifak sağlanamazsa ne olur?" sorusuna, "Her halükarda iddialıyız" yanıtını verdi.

Yavaş'ın röportajından bir bölüm şöyle:

Akşener'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dört milyon seçmenimiz var. Hepsinin oyuna talibiz, o kadar. Başka bir şey söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde gerekirse açıklama yaparım. Çünkü adaylığımız henüz kesinleşmiş değil. Biliyorsunuz CHP Parti Meclisi karar veriyor. Biz "Adayız" diye çalışmalarımıza başladık.

CHP neden adaylığınızı açıklamadı?

Açıklar herhalde bugün yarın, bekliyorum. Henüz sayın genel başkanla yan yana gelebildiğimiz bir etkinlik olmadı. Açıklar diye düşünüyorum. Daha önce “Belediye başkanlarımız yoluna ve görevlerine devam edecekler” diye demeci var. Geçenlerde Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, “Ankara'da aday arayışımız yok, başarılı bir belediye başkanımız var” diye açıklama yaptı. Ben onun üzerine adaylığımı ilan ettim.

Sizce ne olur?

Kendime güveniyorum. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'da memnuniyet yüzde 68. Yüzde 26.8 memnun olmayan var. Bu, yaptığımız çalışmaların halk üzerindeki etkisini gösteriyor.