Mansur Yavaş: Sinan Oğan makam talep etti

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı" dedi.

Sinan Oğan'ın bu sözlerine ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan flaş yanıt geldi.

Yavaş'ın seçim çalışmalarının aktarıldığı resmi hesaptan yapılan paylaşımda, 2. turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan makam talep ettiği belirtildi.

Paylaşımda "Hayır @DrSinanOgan bey, Sn. @kilicdarogluk 'dan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz.

Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum." ifadelerine yerildi.