MAPEG, 351 maden sahasını ikinci defa ihale edecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), daha önce ihale edilen 351 maden sahasını ilk ihalede başvuru olmaması nedeniyle ikinci kez ihale edecek.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, söz konusu sahaların bulunduğu yer ve maden grubu gibi bilgilerin de yer aldığı ihale ilanı ile şartname, bugün itibarıyla 15 gün süreyle müdürlüğün internet sitesinde yayımlanacak.
İhale edilecek sahalar, başvuru olmaması halinde 1 ay süreyle aynı adreste yapılacak ilanın ardından başvurulara serbest hale gelecek.