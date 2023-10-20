MAPEG, 351 maden sahasını ikinci defa ihale edecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, söz konusu sahaların bulunduğu yer ve maden grubu gibi bilgilerin de yer aldığı ihale ilanı ile şartname, bugün itibarıyla 15 gün süreyle müdürlüğün internet sitesinde yayımlanacak.

İhale edilecek sahalar, başvuru olmaması halinde 1 ay süreyle aynı adreste yapılacak ilanın ardından başvurulara serbest hale gelecek.