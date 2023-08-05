Mardin'de kayıp sanılan çocuk komşusunun bahçesinde uyurken bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde kayıp olarak aranan 8 yaşındaki çocuk, imamın cami hoparlöründen anons etmesi üzerine komşu evin bahçesinde uyurken bulundu.

Kırsal Budaklı Mahallesi'nde Muhammed M'yi evin çevresinde bulamayan ailesi, kaybolduğunu düşünerek jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince çevrede arama çalışması başlatıldı. Bu sırada imam da caminin hoparlöründen yaptığı anonsla mahalle sakinlerinden kaybolan çocuğun bulunması için destek istedi.

Mahalle sakinlerinin de evlerin çevresinde yaptığı arama sonucu Muhammed M. komşu evin bahçesinde uyurken bulundu.

Çocuk AFAD ekiplerince aileye teslim edildi. Ailesi yaklaşık 6 saat haber alamadıkları çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

​​​​​​​Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.