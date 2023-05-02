Mardin'de sokağa çıkma yasağı

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Mardin Nusaybin'in 9 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın terör örgütü PKK'ya yönelik yapılacak operasyonlar nedeniyle alındığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Mardin Nusaybin'in 9 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın terör örgütü PKK'ya yönelik yapılacak operasyonlar nedeniyle alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 04.00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi; Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli Mahalleri ve Mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.”