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Mardin'de terör saldırısı: 2 yaralı

Mardin Otogarı Kamor mevkisinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca daha önce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda yaralanan 2 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mardin'de terör saldırısı: 2 yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde yola tuzaklanan patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi esnasında infilak ettirildi, 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Otogarı Kamor mevkisinde zırhlı polis aracını geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensupları, daha önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı.

Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yolda ikinci bir patlayıcı bulunma ihtimaline yönelik arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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