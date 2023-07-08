Mardin’de toplam elektrik borcu 6.3 Milyar TL’ye çıktı

Elektrik dağıtımı hizmeti veren Dicle Elektrik, son dönemde milli ekonomiyi zarara uğratan ve haksız rekabet oluşturan elektrik hırsızlığı ile mücadele etmeye devam ediyor. Şirket; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği 6 ilde, özelleştirme öncesi yüzde 80’lere varan kayıp-kaçak oranını 10 yıldır devam eden teknoloji odaklı Ar-Ge çalışmaları ile geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla yüzde 43 seviyelerine indirmeyi başardı. Özellikle kırsal bölgelerdeki tarımsal alanlarda kaçak oranının yüksek olduğu bir bölgede faaliyet gösteren şirket, teknoloji odaklı yatırımları ve saha ekiplerinin bölgedeki yoğun çalışmaları neticesinde kayıp-kaçağın anında tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tahsilat bazlı kayıp kaçak oranı %81

Son olarak Mardin ilindeki kayıp-kaçak oranlarına dikkat çeken Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yaptığı açıklamada; “Derik ilçesinde 2022 yılında çekilen 911 bin MWh enerjinin, sahada gösterilen direnç sonucunda sadece 176 binlik kısmı tahsil edilebildi. Toplam 911 bin MWh enerji çekişi içerisinde, yaklaşık 596 bin MWh’lık kısmı ise kaçak enerji olarak gerçekleştiği kaydedildi. Tahsilat bazlı kayıp kaçak oranı ise yüzde 81 olarak tespit edildi” ifadelerine yer verdi. Kızıltepe ilçesindeki tahsilat bazlı kayıp-kaçak rakamlarına da değinen Arvas, “2,09 milyon MWh’lık enerji kullanımının yaklaşık 560 bin MWh’lık kısmı tahsil edilebildi. 1 milyon MWH’lık kısmı ise kaçak enerji olarak kaydedilirken, tahsilat bazlı kayıp- kaçak oranının yüzde 73 civarında olduğu belirlendi” dedi.

Milli servet niteliğindeki su ve elektriğin, bölgedeki tarım arazilerinde vahşi sulama yöntemleri ile harcanması yerine, yeni nesil sulama yöntemleri ile verimli tarıma teşvik edilmesi için bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Mardin ilinde bulunan abonelerin vadesi geçmiş borç miktarını da gözler önüne serdi. Toplam borcun 6.3 milyar TL’ye ulaştığını belirten Arvas, bu rakamın 1.1 milyar TL’sinin Derik, 3.8 milyar TL’sinin ise Kızıltepe ilçelerindeki borçlardan kaynaklandığını belirtti. Tarımsal sulama abonelerinin oranını da vurgulayan Arvas, Mardin’de tarımsal sulama abonelerinin il genelinin yüzde 3.7’sini oluşturduğunun altını çizdi ve ödemelerini düzenli yapan abonelerin de bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

Abonelerin %4'ü kaçak elekriğin %70'ini kullanıyor

Şirket tarafından abonelerin yüzde 4’ünün kaçak elektriğin yaklaşık yüzde 70’ini kullandığı belirtiliyor. Enerji tüketim rekabetinin önündeki en büyük engel olan kaçak elektrik tüketicileri, saatlerce süren vahşi sulama yöntemlerini kullanarak 700 metreden su çekmek için yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiriyor. Bu durum hatların yıpranmasına yol açarken diğer taraftan aşırı tüketimden kaynaklı olarak, elektrik hatlarında ön görülemeyen arızaları meydana getiriyor. Böylece ülkenin ana enerji hatlarının yıpranmasına da sebep oluyor. Bu sebeple bölgede altyapının sürdürülebilir şekilde ayakta tutulması için bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu da zaman zaman bölgede bakım kaynaklı elektrik kesintilerine sebep oluyor. Bunun yerine çevreye duyarlı, sürdürülebilir, kuraklık önleyici politikalar içeren sulama yöntemlerine teşvik eden Dicle Elektrik, bu sayede enerji israfının da önüne geçilebileceğini belirtiyor.

Yıllık kaçak elektrik tutarı 2 milyar USD

Diğer dağıtım şirketleri gibi kamu otoritelerinin düzenlemelerine tabi bulunduklarının altını çizen Dicle Elektrik Genel Müdürü Arvas, “Türkiye’de toplam 21 dağıtım şirketi bulunuyor. Bu kuruluşlardan biri olarak, kamu otoritelerinin sunduğu tüm düzenlemelere tâbi şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer elektrik şirketleri gibi kayıp-kaçak oranının tamamen önüne geçmeyi hedefliyoruz. Böylece ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlamak istiyoruz. Son dönemde dünyanın en önemli gündemlerinden biri olan enerji ve elektrik konusunda devletimizin gösterdiği israfla mücadeleye çalışmalarımızla destek olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Kaçak trafolara el koyuluyor

Dicle Elektrik’in hizmet verdiği bölgede yıllık kaçak elektrik tutarı 2 milyar USD’yi buluyor. Şirket bir yandan alt yapı yatırımları ile kayıpsız ve kaliteli enerji sağlamayı hedeflerken, diğer taraftan kaçak elektrik tespiti için de sürekli Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Teknoloji odaklı çalışmaların yanında saha ekiplerinin yoğun gayreti ile tespit edilen kaçak trafolara ise anında el koyuluyor.

Saha ekiplerine Jandarma eşlik etti

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı kırsal Yalaza Mahallesinde tespit edilen 620 KWA’lık 6 kaçak trafoya müdahale eden Dicle Elektrik’in saha ekiplerine, Jandarma ekipleri de eşlik etti. Bölgede tespit edilen trafoların, esrar üretiminde kullanılan Hint Keneviri tarlalarının sulanmasında kullanıldığı da belirlendi. Kaçak elektrik tüketiminin yalnızca enerji hırsızlığı olmadığını, aynı zamanda illegal faaliyetleri de desteklediğini gözler önüne seren Hint Keneviri tarlaları, jandarma ekiplerince imha edildi.