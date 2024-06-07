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Mardin'de trafik yoğunluğuna YKS molası

Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sırasında trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için ağır tonajlı yük araçları 2 saat boyunca Mardin şehir merkezine alınmayacak.

AA
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Valilikten yapılan açıklamada, YKS Koordinasyon Toplantısı'nda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından YKS'nin yapılacağı 8-9 Haziran'da sınavın başlamasına iki saat kala şehir merkezlerinde trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için çeşitli önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Alınan tedbirler kapsamında cumartesi ve pazar günü 08.00-10.00 saatleri arasında ağır tonajlı yük taşıyan araçların şehir merkezine girişlerine izin verilmeyecektir. Araçlar, trafik akışını bozmayacak şekilde uygun bir yerde bekletilecek" ifadeleri kullanıldı.

 