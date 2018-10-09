Marketlerden yüzde 10 indirim

09 Ekim 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı konuşmada, Et ve Süt Kurumunun 10 kalem üründe yüzde 10 indirim yapacağını açıkladı.

Sıvı ve toz gübrede indirim

Gübre fiyatlarında da indirime gidileceğini ifade eden Pakdemirli, "Bugünden geçerli olmak üzere sıvı ve toz gübrelerde yaklaşık 35 eşit üründe yüzde 10 indirim uygulanacak." dedi.

Market zincirleri 50 üründe indirim yapacak

Market zincirlerinin de indirime gideceğine işaret eden Pakdemirli, "Market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak." diye konuştu.

İşte enflasyonla mücadelede devreye alınan kararlar

Kaynak: AA