Markette yangın çıktı: Müşteriler söndürdü

Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde faaliyet gösteren bir markette yangın meydana geldi.

Çıkan yangını fark eden market çalışanları ile müşteriler alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın iş yeri çalışanları ve müşteriler tarafından söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekiplerince de soğutma çalışması yapıldı.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda markette maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangının nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.