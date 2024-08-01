Marmara Denizi'nde kızıl yosun alarmı!

Marmara Denizi'nin Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları, poyrazın etkisiyle kızıl yosunlarla kaplandı.

Poyrazın esmesiyle kıyılara doğru sürüklenen kızıl yosunlar, sahilde geniş alanları kapladı. Deniz yüzeyinde ve kıyı boyunca gözlemlenen bu doğa olayı, bölge sakinlerinin dikkatini çekti.

Kıyıya vuran kızıl yosunlar, hem görsel olarak dikkat çekerken çevre sakinleri arasında endişe oluşturdu. Kızıl yosunların biriktiği alanda aynı zaman yoğun yosun kokusu yayıldı.

Yetkililer, bu tür yosun patlamalarının mevsimsel ve doğa olaylarına bağlı olarak zaman zaman meydana geldiğini belirtti.

Kızıl yosun nedir?

Furcellaria lumbricalis, olarak bilinen "kızıl yosun" sığ sulardaki kayalıklarda yetişen ve özellikle kuzey İskandinav kıyılarında yaygın olan kırmızı renkli bir yosun türü olarak öne çıkıyor.

Carrageen, Agar-agar veya yengeç yatağı olarak da bilinen kızıl yosunlar, üstün rehidrasyon özelliği sayesinde düşük gelgitlerde ve kumlu, kuru koşullarda hayatta kalabiliyor.