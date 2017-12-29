Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

29 Aralık 2017

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 23 şilep ve tanker, Süleymanpaşa, Şarköy ile Mürefte sahillerine demirledi.

Lodos nedeniyle yüksekliği 2 ve 3 metre arasında değişen dalgalar, Süleymanpaşa sahilindeki çay bahçelerinin masa sandalyelerine de zarar verdi.

Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Tayfalar lodos nedeniyle denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri lodosun etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA