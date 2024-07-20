Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı: Bölge geriliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde deprem olduğunu duyurdu. AFAD'ın verilerine göre dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'ndeki depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Depremin İstanbul ve çevre illerden hissedildiği ifade edildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tekirdağ açıklarındaki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ercan, "19 Temmuz 22.26’da Marmara Adası kuzey batısında Kuzey Anadolu Kırığının Tekirdağ kolu üzerinde 4,2 km derinde olan M4,1’lik küçük deprem, bölgenin gerildiğini gösterir" ifadelerini kullandı.

Büyük depremin habercisi mi?

Ercan ayrıca paylaşımında "Marmara Denizi'ndeki deprem büyük depremin habercisi mi?" sorusuna da yanıt vermiş oldu. Ercan paylaşımının devamında, "Ancak, beklenen büyük depremin yakınlaştığını, ya da ayak sesleri olduğunu göstermez. Sıkıntı yok" ifadelerine yer verdi.