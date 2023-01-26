Marmara Denizi'ndeki kirlilik için İHA’lar görevlendiriliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden genelgeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Genelgedeki düzenlemelere ilişkin infografik de paylaşan Kurum, "Daha temiz bir Marmara için yeni denetim modeli hayata geçiriyoruz, genelgemizi yayımladık” dedi.

İHA'lar kullanılacak

Türkiye Çevre Ajansı yetkilendirildi Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında "Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimlerin uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılması" kararı alınmıştı.

Türkiye Çevre Ajansı yetkilendirildi

Yapılan düzenlemeyle ise belediyenin sorumluluk alanındaki kirliliğin yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli'ndeki deniz kirliliği denetiminde Türkiye Çevre Ajansı yetkilendirildi. Düzenlemeyle deniz denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi, çevresel olumsuzlukların kontrolünün sağlanması, kirliliğin erken safhada tespit edilerek önlemlerin alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Kirlilik nasıl tespit edilecek?

Havadan, karadan ve denizden 7/24 saat esaslı izleme ve denetimler İnsansız Hava Araçları (İHA) ve deniz tekneleriyle sağlanacak. Ayrıca deniz kirliliğinin erken safhada tespiti amacıyla uydu ve radar görüntülerinden yararlanılarak takip-uyarı sistemi devreye alınacak