Marmara'da sağanak ve kar etkili

19 Aralık 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, iç kesimlerde bu sabah saatlerinde güney yönlerden, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul sağanak yağışlı

Çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve doğusunun ise yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgenin çok bulutlu, Trakya kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve doğusunun ise yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülürken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Parçalı bulutlu 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13