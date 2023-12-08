Marmara'nın doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
Marmara'nın doğusu için, kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Sakarya çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.