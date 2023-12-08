Marmara'nın doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Sakarya çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.