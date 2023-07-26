Marmaray ile 10 yılda 1 milyar yolcu taşındı

Marmaray'ın 76,6 kilometre uzunluğunda 43 istasyonla vatandaşlara hizmet verdiğini ifade eden Uraloğlu, günlük 287 sefer ve 877 bin 72 yolcu kapasitesi olan Marmaray'ın, tren işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunduğunu belirtti.

Uraloğlu, "Gebze-Halkalı güzergâhındaki seyahat süresini 108 dakikaya düşüren Marmaray'da 10 yılda taşınan yolcu sayısı bir milyara ulaştı. Marmaray, 10 yılda 64 ülkeden oluşan 745 milyonluk Avrupa kıtasından daha fazla yolcu taşıdı. Bu bir yatırım ve işletme başarısıdır. 2023 yılında Marmaray ile yaklaşık 203 milyon yolcu taşınması hedefleniyor" bilgisini verdi.