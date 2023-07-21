Marmaray’da intihar girişimi: Seferler tek hattan yapılıyor

İstanbul'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda saat 11.20'de bir intihar girişimi yaşandığı açıklandı.

Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre saat 11.20’de meydana gelen intihar girişimi nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.