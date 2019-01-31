ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Marmaray'da teknik arıza

Marmaray'daki teknik arıza dolayısıyla seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Marmaray'da teknik arıza
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Marmaray’da teknik arızadan dolayı seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Kazlıçeşme-Üsküdar seferinin gerçekleştiği esnada Üsküdar istasyonu yakınlarında hatta arıza meydana geldi.

Teknik arızadan dolayı vagonlar boşaltılıp vatandaşlar yaya olarak tahliye edildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

İstasyonlarda seferlerin teknik arızadan dolayı gecikmeli olarak gerçekleştirildiğine yönelik anonslar yapılıyor.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.