Marsilya'da unutulan valiz gar tahliye ettirdi

Fransa'da bugün, Marsilya'daki Saint-Charles Garı'nda unutulan valiz nedeniyle problem yaşanan tren hatlarında dün Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, ülke genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklanmıştı. Vergigny'deki bir tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, failler henüz bulunamadı.

Üç seferden ikisi gecikmeli

Kundaklamalar sonucu, ülkenin özellikle atlantik, kuzey ve doğusuna giden tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor. SNCF'den yapılan tahminlere göre, ülkenin doğusuna hareket eden tren seferlerinde ulaşım bugün normal seyredecek, kuzey istikametindeki seferlerin yüzde 80'i 1 ila 2 saat gecikmeli hareket edecek. Bugün ayrıca, Fransa'nın Bretonya ve güneybatısına giden her üç seferden ikisi 1 ila 2 saat gecikmeli yapılacak.