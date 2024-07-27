Marsilya'da unutulan valiz gar tahliye ettirdi
Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF'den yapılan açıklamaya göre, Marsilya'daki Saint-Charles Garı'nda unutulan bir valiz, tren seferlerinde aksamaya neden oldu. Şüpheli valiz nedeniyle 09.00 sularında tahliye edilen garda, tren seferlerinde gecikmeler yaşandı. Ulaşım bir saat sonra normale döndü.
Fransa'da bugün, Marsilya'daki Saint-Charles Garı'nda unutulan valiz nedeniyle problem yaşanan tren hatlarında dün Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, ülke genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklanmıştı. Vergigny'deki bir tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, failler henüz bulunamadı.
Üç seferden ikisi gecikmeli
Kundaklamalar sonucu, ülkenin özellikle atlantik, kuzey ve doğusuna giden tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor. SNCF'den yapılan tahminlere göre, ülkenin doğusuna hareket eden tren seferlerinde ulaşım bugün normal seyredecek, kuzey istikametindeki seferlerin yüzde 80'i 1 ila 2 saat gecikmeli hareket edecek. Bugün ayrıca, Fransa'nın Bretonya ve güneybatısına giden her üç seferden ikisi 1 ila 2 saat gecikmeli yapılacak.