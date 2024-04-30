Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem UKOME toplantısına alınmadı: Sonrakine taksiciler gibi gidiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), nisan ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün başkanlığında Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü araçlarına park ve üç kuruma ait araçlara geçiş izinleri görüşüldü. Ayrıca servis taşımacılığı yönergesinin revize edilmesi ve otobüs taşımacılığı taleplerinin yer aldığı teklifler karara bağlandı.

Martı'nın CEO'su içeriye alınmadı

Elektrikli scooter uygulaması Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, UKOME toplantısına katılmak için tesisin önüne gitti. Görevliler tarafından içeriye alınmayan Öktem, toplantı bitene kadar kapının önünde bekledi.

'Taksi lobisi gibi şov yapmak lazım...'

Öktem sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Doğrudur, 150 bin Martı TAG şöförünü temsil etmeme rağmen UKOME’ye izleyici olarak bile almadılar. Demek ki taksi lobisi gibi şov yapmak lazım. Bir sonraki toplantıya taksiciler gibi kalabalık gidiyoruz. Hazırlanın… Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği çıkana kadar her UKOME’ye 10 bin kişi gidicez."