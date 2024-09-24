MasterChef'le bilinen Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı 'Okyanus' gündem oldu

MasterChef yarışmasıyla kamuoyunda bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranı MYK Restoran, dün Instagram hesabından ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağını paylaştı.

MasterChef yarışmasıyla kamuoyunda bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın 'Okyanus' adını verdiği imza tabağında bir simitin yarısının üzerine deniz mahsullerinin yerleştirildiği görüldü.

Instagram'da paylaşılan videoda, simitin yapım aşamaları dahil imza tabağın hazırlanışı yer aldı. Video, paylaşılmasının ardından birçok yorum aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları tabağı simit kullanılması nedeniyle 'basit' bulduğunu ifade etti. Bazı kişiler ise tabağı beğendiğini ifade etti.

Restoranın menüsünde 'Paylaşım Tadım Soğuk' yer alan 'Okyanus'un içerisinde torik lakerda, somon pastırma, uskumru füme, yılan balığı, kelebek ceviz ve kapari karpuzun yer aldığı belirtildi.