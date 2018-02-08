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Mattis: Türkiye'nin Münbiç baskıları devam ediyor

ABD Savunma Bakanı Mattis, Münbiç konusunda Türkiye'nin baskılarının devam ettiğini ancak şu anda herhangi bir durum değişikliği olmadığını söyledi. Mattis ayrıca, gelecek hafta Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşeceğini açıkladı.

Mattis: Türkiye'nin Münbiç baskıları devam ediyor
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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis önümüzdeki hafta içerisinde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşeceğini açıkladı.

Mattis ayrıca, Münbiç konusunda Türkiye'nin baskılarının devam ettiğini ancak şu anda herhangi bir durum değişikliği olmadığını söyledi.

Bir ziyaret de Tillerson'dan

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın 11-16 Şubat tarihleri arasında Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt’e resmi ziyaret gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, Tillerson’ın gerçekleştireceği resmi ziyaretler kapsamında Suriye sorunu ve Irak’taki durum da dahil olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağı bildirildi.

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