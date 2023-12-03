'Mavi bülten'le aranan çete yöneticisi Sarıyer'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kafes-15' operasyonuna ilişkin X sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Yerlikaya, Rusya'da faaliyet gösteren 'Thieves in Law' suç örgütünün yöneticilerinden Amirov'un yakalandıını açıkladı.

Bakanş şunları kaydetti "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan Interpol tarafından hakkında 'mavi bülten' çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer’de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır."

Yerlikaya, operasyonu düzenlene polisi tebrik ederken "Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.