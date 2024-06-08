Mayıs ayı yağışları normalinin ve geçen yıl aynı ayın üzerinde gerçekleşti

Meteoroloji'nin raporuna göre, 2024 yılı Mayıs ayı yağışı 70.3 mm, mayıs ayı normali (1991-2020) 52.7 mm, 2023 yılı Mayıs ayı yağışı 66.8 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %33 ve geçen yıl Mayıs ayı yağışlarına göre %5 artış meydana geldi.

Mayıs ayı yağışları Ankara, Konya, Karaman, Trabzon, Adana, Osmaniye, Hatay, Siirt ve Şırnak çevrelerinde normalinin 2 katı artış gösterirken, Kıyı Ege, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Mardin, Mersin ve Antalya çevrelerinde %40 azalma görüldü. Muğla’nın güneyinde ise %80’in üzerinde yağış azalması gerçekleşti. Bölge genelinde Marmara ve Ege bölgeleri hariç tüm bölgeler normalinin üzerinde yağış almış, en fazla artış gösteren bölge %49 ile İç Anadolu Bölgesi oldu.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 165.4 mm ile Rize, normaline göre en fazla artma %100’den fazla artma ile Osmaniye’de meydana geldi. Aydın ise 17.9 mm yağış almış, %53 ile en fazla azalma gerçekleşen ve en az yağış alan il oldu. Ardahan, Artvin, Osmaniye, Rize ve Trabzon’da son 64 yılın en yüksek yağışı gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde mayıs ayında ortalama 12.5 yağışlı gün görüldü (1991-2020 normali 10.3 gün). Yağışlı gün sayıları Ege Bölgesi’nin kıyı kesimi ile Antalya ve Mersin’in güney kesimlerinde 5 günün altına düşerken, Doğu Anadolu’nun orta ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde 20-25 gün aralığında gerçekleşti.