Mayıs ayında trafiğe 223 bin yeni aracın kaydı yapıldı

Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, mayıs ayında 220 bin 187 artış kaydetti. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,4’ünü motosiklet, yüzde 38,8’ini otomobil, yüzde 8,7’sini kamyonet, yüzde 4,4’ünü traktör, yüzde 2’sini kamyon, yüzde 0,4’ünü minibüs, yüzde 0,2’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı ise, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,34 artarak 25 milyon 704 bin 749’dan 27 milyon 334 bin 424’e yükseldi.