Mayıs ayında trafiğe 223 bin yeni aracın kaydı yapıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,3 artarak 223 bin 541’e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 28,2 artarak 3 bin 354’e yükseldi.
Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, mayıs ayında 220 bin 187 artış kaydetti. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,4’ünü motosiklet, yüzde 38,8’ini otomobil, yüzde 8,7’sini kamyonet, yüzde 4,4’ünü traktör, yüzde 2’sini kamyon, yüzde 0,4’ünü minibüs, yüzde 0,2’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı ise, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,34 artarak 25 milyon 704 bin 749’dan 27 milyon 334 bin 424’e yükseldi.