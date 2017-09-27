MEB Müsteşarı'ndan TEOG açıklaması

27 Eylül 2017

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, TEOG sistemine dair açıklamada bulundu.

Tekin, TEOG yerine üzerinde çalışılan modele ilişkin, "Ana felsefesi liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model." değerlendirmesini yaptı.

Tekin, "Aslında TEOG denilen sistem, çocuklarımızı ortaokul ortalamalarına göre liseye yerleştirme modeliydi. Fakat kamuoyunda önceki alışkanlıkların da etkisiyle bu bir merkezi sınav edasına büründü. Fakat biz bu esnada zaten ortaokullardan liselere, sınavsız geçişle ilgili değişik modeller üretmiştik. Şu anda da elimizde bu modellere ilişkin alternatifler var." diye konuştu.

Kaynak: AA