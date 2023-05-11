MEB okul öncesi eğitim ücretlerini kaldırdı

Kültür Sanat Merkezi'nde Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamının kaldırıldığını duyurdu.

Özer, "Türkiye’de okul öncesi eğitimle ilgili Valilik tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler var. 50 TL 100 TL tam gün eğitim yapan kreşlerde 400 TL 500 TL ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ettiriliyordu. 2023-2024 eğitim öğretim yılıyla birlikte bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz" dedi.