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MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" dedi.

MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz atama bekleyen öğretmenleri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Bakan Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce yapılan açıklamalarda 25 bin öğretmenin Eylül itibarı ile atanacağı duyurulmuştu.

Kaynak: İHA

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