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Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kadın intihar etti

İstanbul Mecidiyeköy'de bir kadın metro durağında intihar etti.

Haber Merkezi
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İstanbul Mecidiyeköy'de bir kadın metro durağında intihar etti.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." denildi. 