Meclis, yeni yasama yılına hazırlanıyor

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak olan 28. Dönem 3. Yasama Yılı öncesinde, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları hızla tamamlanıyor. Temmuz ayında tatile giren TBMM Genel Kurulu, ağustos ayında iki olağanüstü toplantı gerçekleştirdikten sonra yeni döneme hazırlanmak için çalışmalara başlamıştı. TBMM'deki ilgili birimler tarafından yürütülen hazırlıklar, yasama yılı öncesi sona yaklaştı.

Yapılan çalışmalar arasında TBMM ana binasındaki mermerler ile Şeref Merdivenleri onarıldı ve cilalandı. Ayrıca, Tören Salonu’ndaki avizeler ve ana binadaki cephe aydınlatmaları tasarruflu LED lambalarla değiştirildi. Meclis’te yer alan tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakımları yapılırken, engelli asansörleri başta olmak üzere tüm asansörlerin bakım işlemleri de tamamlandı.

Elektronik sistemlere periyodik bakım

TBMM Genel Kurul salonunda yasama faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürmesi için elektronik oylama, yoklama ve seslendirme sistemlerinin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı. Ayrıca, acil durumlarda hızlı müdahale edebilmek için Şeref Holü’ndeki ilk yardım merkezi ve 112 sağlık istasyonunda gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda, Genel Kurul salonundaki başkanlık divanına bir acil durum butonu yerleştirildi. Bu buton sayesinde, sağlık ekibi 1 dakika içinde Genel Kurul’a ulaşabilecek.

Yüksek camlar dağcılar tarafından temizlendi

Meclis binasında temizlik çalışmalarına da büyük önem verildi. Ana bina ve Halkla İlişkiler Binası'ndaki yüksek camlar, dağcılık sertifikasına sahip profesyonel ekipler tarafından temizlendi. Ayrıca, parti gruplarına ait makam odaları, kulisler ve grup toplantı salonlarının koltukları detaylı bir şekilde temizlendi.

Öte yandan, Meclis bünyesindeki kreş, gündüz bakımevi ve anaokulunun genel temizliği de tamamlandı. Tüm bu hazırlıklarla birlikte Meclis, 1 Ekim’de başlayacak olan yeni yasama yılına tam donanımlı bir şekilde girmeye hazırlanıyor.